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«Адмирал» уступил на своем льду «Автомобилисту»

Приморский клуб потерпел второе поражение кряду.
19 февраля 2023 12:45
автор: Александр Поволоцкий

«Амур» на своем льду уступил «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:1 в пользу уральского клуба.

В составе команды из Екатеринбурга отличились Алексей Макеев (11-я и 58-я минуты), Стефан Да Коста (33-я) и Кертис Валк (57-я).

Автором единственной шайбы «Адмирала» стал Александр Шевченко (48-я).

Таким образом, команда Николая Заварухина с 81 очком располагается на второй позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Леонида Тамбиева находятся на седьмой строчке, имея в своем активе 73 очка.

источник: «Советский спорт»
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