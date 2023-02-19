«Хорошо подготовились психологически, задачу выполнили». Билялетдинов - о победе над «Амуром»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов отреагировал на победу в матче с «Амуром».

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:0 в пользу казанского клуба.

«Ребята справились со своей задачей, то, что хотели, мы сделали. Матч был очень важен и для нас, и для «Амура». Мы свою задачу выполнили. Давно не играли спаренные матчи два дня подряд. Молодцы, хорошо подготовились психологически, отнеслись к этому очень серьезно, это заслуга ребят», — цитирует Билялетдинова пресс-служба КХЛ.

«Ак Барс» набрал 89 очков и досрочно стал победителем Восточной конференции.