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Финский журналист рассказал, сколько финнам платили в КХЛ

Почти все хоккеисты данной страны уехали из России.
19 февраля 2023 18:05
автор: Максим Скороходов

Финский журналист Вилле Туру рассказал, сколько его соотечественники получали в КХЛ.

«Самая низкая зарплата с вычетом налогов составляла сто тысяч евро за сезон. Но она могла достигать пары миллионов евро. Средняя зарплата отдельного финского хоккеиста в КХЛ оценивается в 500 тыс. евро за сезон.

За каждый выигрыш обычно выплачивался бонус в размере около 1000-6000 евро. В крупнейших клубах и того больше», - написал журналист

Добавим, что в КХЛ продолжает выступать один финн - нападающий Теэму Пулккинен, представляющий «Трактор».

На счету 31-летнего форварда в текущем сезоне 34 (22+12) очка в 49 матчах регулярного чемпионата.

источник: «Советский спорт»
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