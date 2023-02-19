«Трактор» уступил СКА, но сохранил шансы на выход в плей-офф КХЛ

СКА на своей площадке оказался сильнее «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу петербургского клуба.

В составе победителей отличились Дмитрий Яшкин, Святослав Гребенщиков, Михаил Воробьев и Степан Фальковский. Челябинцы ответили заброшенной шайбой в исполнении Теэму Пулккинена.

Таким образом, команда Романа Ротенберга с 101 очком располагается на первой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Анвара Гатиятулина находятся на 10-й строчке Востока, имея в своем активе 66 очков.

В следующем матче СКА примет дома «Куньлунь», а «Трактор» отправится на выезд к минскому «Динамо». Оба противостояния состоятся 21 февраля.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА – «Трактор» – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы:

1:0 – Яшкин (Фальковский), 4:15

2:0 – Гребенщиков (Воробьев), 29:12

3:0 – Воробьев (Никишин, Жафяров), 44:53

3:1 – Пулккинен (Хэмилтон, Капустин), 52:14

4:1 – Фальковский (пустые ворота), 58:43.