«Адмирал» вышел в плей-офф КХЛ.

Это стало известно после того, как «Трактор» проиграл «СКА» (1:4). Челябинский клуб, борющийся за путевку в плей-офф, остался с 66 очками и не сможет обойти команду из Владивостока, которая с 73 очками занимает седьмое место на Востоке.

Помимо «Адмирала» в Восточной конференции Кубкa Гагарина сыграют «Ак Барс», «Автомобилист», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Металлург» и «Авангард».

За оставшуюся путевку поборются «Нефтехимик» (68 очков), «Амур» (67) и «Трактор».