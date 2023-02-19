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«Адмирал» вышел в плей-офф КХЛ

«Моряки» поборются за Кубок Гагарина впервые с 2017 года.
19 февраля 2023 20:53
автор: Максим Скороходов

«Адмирал» вышел в плей-офф КХЛ.

Это стало известно после того, как «Трактор» проиграл «СКА» (1:4). Челябинский клуб, борющийся за путевку в плей-офф, остался с 66 очками и не сможет обойти команду из Владивостока, которая с 73 очками занимает седьмое место на Востоке.

Помимо «Адмирала» в Восточной конференции Кубкa Гагарина сыграют «Ак Барс», «Автомобилист», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Металлург» и «Авангард».

За оставшуюся путевку поборются «Нефтехимик» (68 очков), «Амур» (67) и «Трактор».

источник: «Советский спорт»
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