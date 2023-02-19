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В КХЛ могут смягчить наказание за участие в драках

Действующими правилами предусмотрена одноматчевая дисквалификация за две драки в одном матче.
19 февраля 2023 23:53
автор: Максим Скороходов

КХЛ может смягчить наказание для хоккеистов за участие в драках.

«Вполне возможно, что отношение к потасовкам в лиге немного поменяется. Сейчас второй бой, даже честный - это дисквалификация на одну игру. Возможно, теперь наказывать на матч будут после третьей драки. Или вообще заменять дисквалификацию штрафом (чуть ли не по выбору хоккеиста). По крайней мере, менеджерам будет предложение такое изменение, а они уж решат - стоит ли что-то менять», - написал журналист Алексей Шевченко в телеграм-канале.

Добавим, что действующими правилами предусмотрен обоюдный штраф участникам драки.

Напомним, что 1 марта в КХЛ сезона-2022/23 начнется плей-офф Кубка Гагарина. В каждой из конференций осталось по одному месту. В Западе претендентами на него являются минское «Динамо» (65 очков) и «Спартак» (62), а на Востоке - «Нефтехимик» (68), «Амур» (67) и «Трактор» (66).

источник: «Советский спорт»
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В КХЛ могут смягчить наказание за участие в драках
Действующими правилами предусмотрена одноматчевая дисквалификация за две драки в одном матче.
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