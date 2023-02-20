Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Нэшвиллом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на своем льду обыграла «Нэшвилл Предаторз».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Кирилл Капризов. Еще по одной шайбе забросили Брэндон Дюхайм и Райан Хартманн.

Гости ответили точными бросками Томаса Новака, Романа Йоси и Нино Нидеррайтера.

«Миннесота» набрала 65 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, претендуя на попадание в плей-офф Кубка Стэнли.

«Нэшвилл» с 58 очками остался на десятой позиции.