Капризов заявил, что «Миннесота» сама устроила себе проблемы в матче против «Нэшвилла»

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился своим мнением об очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором его команда обыграла «Нэшвилл Предаторз».

«Очень рад, что мы одержали победу, но в итоге все было слишком близко. Нам нужно побеждать спокойнее, а не доводить до хаотичного конца. Необходимо просто забить гол, когда нужно, но да, это хорошая победа», - приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Капризов оформил дубль и был признан первой звездой матча. Еще по одной шайбе забросили Брэндон Дюхайм и Райан Хартманн.

Гости ответили точными бросками Томаса Новака, Романа Йоси и Нино Нидеррайтера.

«Миннесота» набрала 65 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, претендуя на попадание в плей-офф Кубка Стэнли.

«Нэшвилл» с 58 очками остался на десятой позиции.