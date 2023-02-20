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«Авангард» обыграл «Барыс» и поднялся на третье место Восточной конференции

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Омске.
20 февраля 2023 18:50
автор: Максим Скороходов

«Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Барыс» со счетом 4:3.

В составе российской команды забивали Алексей Береглазов, реализовавший численное преимущество (4-я минута), Иван Телегин в меньшинстве (33), Арсений Грицюк в большинстве (40), Алекс Бродхерст (45). У клуба из Казахстана дубль оформил Антон Сагадеев (34, 39), еще одну шайбу забросил Кирилл Савицкий (57).

«Ястребы» набрали 81 очко и поднялись на третье место турнирной таблицы Восточной конференции, которую с 61 очком замыкают «барсы».

«Барыс» 22 февраля сыграет в гостях против «Сибири», «Авангард» в этот же день примет «Локомотив».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) - «Барыс» (Астана) - 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Голы:
1:0 – Береглазов (Ткачев), 3:02 (Бол.)
2:0 – Телегин (Бродхерст), 32:21 (Мен.)
2:1 – Сагадеев (Мищенко, Михайлис), 33:20
2:2 – Сагадеев (Данияр, Михайлис), 38:10
3:2 – Грицюк (Чистяков, Толчинский), 39:07 (Мен.)
4:2 – Бродхерст (Грицюк), 44:46
4:3 - Савицкий (Грэм, Вей), 56:35

источник: «Советский спорт»
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