«Авангард» обыграл «Барыс» и поднялся на третье место Восточной конференции

«Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Барыс» со счетом 4:3.

В составе российской команды забивали Алексей Береглазов, реализовавший численное преимущество (4-я минута), Иван Телегин в меньшинстве (33), Арсений Грицюк в большинстве (40), Алекс Бродхерст (45). У клуба из Казахстана дубль оформил Антон Сагадеев (34, 39), еще одну шайбу забросил Кирилл Савицкий (57).

«Ястребы» набрали 81 очко и поднялись на третье место турнирной таблицы Восточной конференции, которую с 61 очком замыкают «барсы».

«Барыс» 22 февраля сыграет в гостях против «Сибири», «Авангард» в этот же день примет «Локомотив».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) - «Барыс» (Астана) - 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Голы:

1:0 – Береглазов (Ткачев), 3:02 (Бол.)

2:0 – Телегин (Бродхерст), 32:21 (Мен.)

2:1 – Сагадеев (Мищенко, Михайлис), 33:20

2:2 – Сагадеев (Данияр, Михайлис), 38:10

3:2 – Грицюк (Чистяков, Толчинский), 39:07 (Мен.)

4:2 – Бродхерст (Грицюк), 44:46

4:3 - Савицкий (Грэм, Вей), 56:35