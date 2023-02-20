«Северсталь» на выезде обыграла «Витязь» в матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Северсталью» завершился победой «сталеваров» со счетом 3:2.

Отметим, что за гостевую команду заброшенными шайбами отметились Александр Жабреев (13-я минута), Руслан Абросимов (43) и Андрей Чуркин (44). Хозяева льда ответили голами Тайлера Граоваца (32) и Алексея Волгина (37).

Таким образом, череповецкая команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко после 65 игр. Подмосковный клуб располагается на шестой строчке, имея в своем активе 76 очков.

Добавим, что 22 февраля «Северсталь» отправится в гости к «Торпедо» в Нижний Новгород, «Витязь» в тот же день сыграет на выезде с московским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) – «Северсталь» (Череповец) – 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Голы:

0:1 – Жабреев, 12:39

1:1 – Граовац (Рой), 31:52

2:2 – Абросимов (Вовченко, Хабаров), 42:12 (бол.)

2:3 – Чуркин (Колмыков), 43:49

Вратари: Дорожко – Шугаев