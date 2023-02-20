«Сочи» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в гостевом матче КХЛ  

Хоккеисты «Сочи» на выезде оказались сильнее «Нефтехимика» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что сочинцы трижды поразили ворота соперников. Голы на счету Дмитрия Завгороднего (22-я минута), Матвея Мичкова (40) и Данилы Галенюка (52). Нижнекамская команда ответила заброшенной шайбой Андрея Белозерова (12).

Таким образом, команда Дмитрий Кокорева по-прежнему занимает последнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков после 65 проведенных матчей. Подопечные Олега Леонтьева располагаются на восьмом месте на Востоке, имея в своем активе 68 очков после 66 встреч.

Добавим, что 23 февраля «Сочи» примет на своей площадке СКА, 22 февраля «Нефтехимик» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Сочи» (Сочи) – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы:

1:0 – Белозеров (Кизимов), 11:20

1:1 – Завгородний (Тянулин, Гараев), 21:29 (бол.)

1:2 – Мичков (Завгородний, Ващенко), 39:36

1:3 – Галенюк (Мачулин, Петьков), 51:41

Вратари: Тихомиров – Бердин