ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Сочи» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в гостевом матче КХЛ  

Встреча между хоккейными клубами состоялась на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске. 
20 февраля 2023 21:26
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Сочи» на выезде оказались сильнее «Нефтехимика» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что сочинцы трижды поразили ворота соперников. Голы на счету Дмитрия Завгороднего (22-я минута), Матвея Мичкова (40) и Данилы Галенюка (52). Нижнекамская команда ответила заброшенной шайбой Андрея Белозерова (12).

Таким образом, команда Дмитрий Кокорева по-прежнему занимает последнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков после 65 проведенных матчей. Подопечные Олега Леонтьева располагаются на восьмом месте на Востоке, имея в своем активе 68 очков после 66 встреч.

Добавим, что 23 февраля «Сочи» примет на своей площадке СКА, 22 февраля «Нефтехимик» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Сочи» (Сочи) – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы:

1:0 – Белозеров (Кизимов), 11:20

1:1 – Завгородний (Тянулин, Гараев), 21:29 (бол.)

1:2 – Мичков (Завгородний, Ващенко), 39:36

1:3 – Галенюк (Мачулин, Петьков), 51:41

Вратари: Тихомиров – Бердин

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
ЦСКА дома разгромил «Торпедо» и вышел на второе место на Западе 
Встреча между хоккейными командами состоялся на «ЦСКА Арене» в Москве.
20.02.2023 21:51
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» обыграл «Металлург» и продолжает борьбу за участие в плей-офф
Москвичи наступают на пятки минскому «Динамо».
20.02.2023 21:51
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Сочи» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в гостевом матче КХЛ  
Встреча между хоккейными клубами состоялась на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске. 
20.02.2023 21:26
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Северсталь» на выезде обыграла «Витязь» в матче КХЛ
Встреча между хоккейными командами состоялась на арене в Балашихе.
20.02.2023 21:09
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Авангард» обыграл «Барыс» и поднялся на третье место Восточной конференции
Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Омске.
20.02.2023 18:50
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Капризов заявил, что «Миннесота» сама устроила себе проблемы в матче против «Нэшвилла»
Капризов заявил, что «Миннесота» сама устроила себе проблемы в матче против «Нэшвилла»
Россиянин стал автором дубля.
20.02.2023 09:25
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Нэшвиллом»
Россиянин провел результативную встречу.
20.02.2023 08:27
Хоккей
автор: Александр Шульгин
В КХЛ могут смягчить наказание за участие в драках
Действующими правилами предусмотрена одноматчевая дисквалификация за две драки в одном матче.
19.02.2023 23:53
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Капризов забросил 32-ю шайбу в сезоне
Форвард «Миннесоты» огорчил в большинстве «Нэшвилл».
19.02.2023 23:11
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Адмирал» вышел в плей-офф КХЛ
«Моряки» поборются за Кубок Гагарина впервые с 2017 года.
19.02.2023 20:53
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика