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«Спартак» обыграл «Металлург» и продолжает борьбу за участие в плей-офф

Москвичи наступают на пятки минскому «Динамо».
20 февраля 2023 21:51
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на своем льду нанес поражение магнитогорскому «Металлургу».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Андрей Локтионов (дважды), Шейн Принс и Александр Хохлачев. Гости ответили точными бросками Филиппа Майе и Николая Голдобина.

Красно-белые набрали 64 очка и продолжают занимать девятое место в турнирной таблице Западной конференции, на одно очко отставая от замыкающего кубковую восьмерку минского «Динамо». До конца «регулярки» «Спартаку» осталось сыграть дома с ЦСКА и в гостях - с «Динамо» столичным.

Урвльцы с 80 очками остались шестыми на Востоке, досрочно гарантировав себе участие в плей-офф.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) - «Металлург» (Магнитогорск) - 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Голы:
0:1 - Майе (Лайпсик, Никонцев), 9:15
1:1 - Локтионов (Цыплаков), 16:50 (4х5)
2:1 - Принс (Хохлачев, Вароне), 50:41
2:2 - Голдобин (Яковлев), 53:17
3:2 - Хохлачев (Принс), 54:15
4:2 - Локтионов, 59:24 (п.в.)
Вратари: Рибар - Паскуале (0.00-20.00), Кошечкин (20.00-60.00).

источник: «Советский спорт»
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