«Спартак» обыграл «Металлург» и продолжает борьбу за участие в плей-офф

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на своем льду нанес поражение магнитогорскому «Металлургу».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Андрей Локтионов (дважды), Шейн Принс и Александр Хохлачев. Гости ответили точными бросками Филиппа Майе и Николая Голдобина.

Красно-белые набрали 64 очка и продолжают занимать девятое место в турнирной таблице Западной конференции, на одно очко отставая от замыкающего кубковую восьмерку минского «Динамо». До конца «регулярки» «Спартаку» осталось сыграть дома с ЦСКА и в гостях - с «Динамо» столичным.

Урвльцы с 80 очками остались шестыми на Востоке, досрочно гарантировав себе участие в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) - «Металлург» (Магнитогорск) - 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Голы:

0:1 - Майе (Лайпсик, Никонцев), 9:15

1:1 - Локтионов (Цыплаков), 16:50 (4х5)

2:1 - Принс (Хохлачев, Вароне), 50:41

2:2 - Голдобин (Яковлев), 53:17

3:2 - Хохлачев (Принс), 54:15

4:2 - Локтионов, 59:24 (п.в.)

Вратари: Рибар - Паскуале (0.00-20.00), Кошечкин (20.00-60.00).