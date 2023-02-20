ЦСКА дома разгромил «Торпедо» и вышел на второе место на Западе 

ЦСКА одержал разгромную домашнюю победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 8:3.

Отметим, что в составе «армейцев» дубли оформили Константин Окулов (13-я и 22-я минуты), Павел Карнаухов (38, 55) и Максим Мамин (13, 58), по шайбе забросили Сергей Плотников (15) и Михаил Григоренко (52). Гости ответили голами Николая Коваленко (5), Кенни Агостино (59) и Василия Атанасова (60).

Таким образом, московский клуб поднимается на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков после 65 матчей. Нижегородцы опускаются на четвертое место, имея в своем активе 89 очков после 65 встреч.

Добавим, что 22 февраля ЦСКА отправится в гости к «Спартаку», «Торпедо» в тот же день примет на своей домашней арене «Северсталь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 8:3 (3:1, 2:0, 3:2)

Голы:

0:1 – Коваленко (Атанасов, Фирстов), 04:03

1:1 – Мамин (Плотников, Каменев), 12:12

2:1 – Окулов (Дыбленко, Соркин), 12:49

3:1 – Плотников (Мамин, Сергеев), 14:22

4:1 – Окулов (Григоренко, Соркин), 21:30

5:1 – Карнаухов, 37:21

6:1 – Григоренко (Провольнев, Окулов), 51:08

7:1 – Карнаухов (Слепышев), 54:40

8:1 – Мамин (Каменев), 57:24

8:2 – Агостино (Виноградов, Фирстов), 58:19

8:3 – Атанасов (Ураков, Бокун), 59:54

Вратари: Рейдеборн – Хуска