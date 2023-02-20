ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ЦСКА дома разгромил «Торпедо» и вышел на второе место на Западе 

Встреча между хоккейными командами состоялся на «ЦСКА Арене» в Москве.
20 февраля 2023 21:51
автор: Глеб Шевяков

ЦСКА одержал разгромную домашнюю победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 8:3.

Отметим, что в составе «армейцев» дубли оформили Константин Окулов (13-я и 22-я минуты), Павел Карнаухов (38, 55) и Максим Мамин (13, 58), по шайбе забросили Сергей Плотников (15) и Михаил Григоренко (52). Гости ответили голами Николая Коваленко (5), Кенни Агостино (59) и Василия Атанасова (60).

Таким образом, московский клуб поднимается на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков после 65 матчей. Нижегородцы опускаются на четвертое место, имея в своем активе 89 очков после 65 встреч.

Добавим, что 22 февраля ЦСКА отправится в гости к «Спартаку», «Торпедо» в тот же день примет на своей домашней арене «Северсталь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 8:3 (3:1, 2:0, 3:2)

Голы:

0:1 – Коваленко (Атанасов, Фирстов), 04:03

1:1 – Мамин (Плотников, Каменев), 12:12

2:1 – Окулов (Дыбленко, Соркин), 12:49

3:1 – Плотников (Мамин, Сергеев), 14:22

4:1 – Окулов (Григоренко, Соркин), 21:30

5:1 – Карнаухов, 37:21

6:1 – Григоренко (Провольнев, Окулов), 51:08

7:1 – Карнаухов (Слепышев), 54:40

8:1 – Мамин (Каменев), 57:24

8:2 – Агостино (Виноградов, Фирстов), 58:19

8:3 – Атанасов (Ураков, Бокун), 59:54

Вратари: Рейдеборн – Хуска

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Спартак» обыграл «Металлург» и продолжает борьбу за участие в плей-офф
Москвичи наступают на пятки минскому «Динамо».
20.02.2023 21:51
Хоккей
автор: Александр Шульгин
ЦСКА дома разгромил «Торпедо» и вышел на второе место на Западе 
Встреча между хоккейными командами состоялся на «ЦСКА Арене» в Москве.
20.02.2023 21:51
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Сочи» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в гостевом матче КХЛ  
Встреча между хоккейными клубами состоялась на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске. 
20.02.2023 21:26
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Северсталь» на выезде обыграла «Витязь» в матче КХЛ
Встреча между хоккейными командами состоялась на арене в Балашихе.
20.02.2023 21:09
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Авангард» обыграл «Барыс» и поднялся на третье место Восточной конференции
Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Омске.
20.02.2023 18:50
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Капризов заявил, что «Миннесота» сама устроила себе проблемы в матче против «Нэшвилла»
Капризов заявил, что «Миннесота» сама устроила себе проблемы в матче против «Нэшвилла»
Россиянин стал автором дубля.
20.02.2023 09:25
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Нэшвиллом»
Россиянин провел результативную встречу.
20.02.2023 08:27
Хоккей
автор: Александр Шульгин
В КХЛ могут смягчить наказание за участие в драках
Действующими правилами предусмотрена одноматчевая дисквалификация за две драки в одном матче.
19.02.2023 23:53
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Капризов забросил 32-ю шайбу в сезоне
Форвард «Миннесоты» огорчил в большинстве «Нэшвилл».
19.02.2023 23:11
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Адмирал» вышел в плей-офф КХЛ
«Моряки» поборются за Кубок Гагарина впервые с 2017 года.
19.02.2023 20:53
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика