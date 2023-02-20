«Без всяких оправданий»: Ларионов попытался найти причины разгрома от ЦСКА

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал сокрушительное поражение своей команды от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Прежде всего, соперника с победой и хорошей игрой. Они провели сильный матч, а с нашей стороны получилась не совсем та встреча, которую мы хотели видеть.

Сегодня, как говорят в спорте, был не наш день. На это сошлемся безо всяких оправданий. Самое главное сейчас - это собрать вещи, поужинать и вернуться домой, где мы посмотрим на то, что у нас происходит с составом и игроками, которые не совсем здоровы, травмированы и готовятся к следующим матчам», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 8:3.

Отметим, что в составе «армейцев» дубли оформили Константин Окулов (13-я и 22-я минуты), Павел Карнаухов (38, 55) и Максим Мамин (13, 58), по шайбе забросили Сергей Плотников (15) и Михаил Григоренко (52). Гости ответили голами Николая Коваленко (5), Кенни Агостино (59) и Василия Атанасова (60).

Таким образом, московский клуб поднимается на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков после 65 матчей. Нижегородцы опускаются на четвертое место, имея в своем активе 89 очков после 65 встреч.

Добавим, что 22 февраля ЦСКА отправится в гости к «Спартаку», «Торпедо» в тот же день примет на своей домашней арене «Северсталь».