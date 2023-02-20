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Воробьев о поражении от «Спартака»: Три гола сами себе привезли

Уральцы проиграли бьющемуся за плей-офф сопернику.
20 февраля 2023 23:30
автор: Александр Шульгин

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение своей команды от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Три гола сами себе привезли, были грубые ошибки. В этом была разница. Есть вопросы к обороне. Не скажу, что у нас было меньше моментов. Может быть, даже побольше. Надо использовать свои шансы лучше. Но если ты не забиваешь, надо надежнее играть в обороне.

Почему Паскуале после первого периода был заменен? Ему стало плохо.

Почему не играют Карпов и Карри? У Максима травма, игра Карри нас пока не устраивает», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу красно-белых, в составе которых отличились Андрей Локтионов (дважды), Шейн Принс и Александр Хохлачев. Гости ответили точными бросками Филиппа Майе и Николая Голдобина.

Красно-белые набрали 64 очка и продолжают занимать девятое место в турнирной таблице Западной конференции, на одно очко отставая от замыкающего кубковую восьмерку минского «Динамо». До конца «регулярки» «Спартаку» осталось сыграть дома с ЦСКА и в гостях - с «Динамо» столичным.

Урвльцы с 80 очками остались шестыми на Востоке, досрочно гарантировав себе участие в плей-офф.

источник: КХЛ
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