Хохлачев пообещал, что «Спартак» будет биться за плей-офф до конца

Нападающий московского «Спартака» Александр Хохлачев прокомментировал победу красно-белых над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы создали много моментов, должны были забивать раньше - но хорошо, что удалось это сделать в третьем периоде. Да, мы давно усложнили себе задачу выхода в плей-офф. Весь сезон для нас складывается тяжело - неважно, против кого мы играем. Но сейчас мы выходим на каждую игру, как на последний бой», - приводит слова форварда пресс-служба красно-белых.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу красно-белых, в составе которых отличились Андрей Локтионов (дважды), Шейн Принс и Хохлачев. Гости ответили точными бросками Филиппа Майе и Николая Голдобина.

Красно-белые набрали 64 очка и продолжают занимать девятое место в турнирной таблице Западной конференции, на одно очко отставая от замыкающего кубковую восьмерку минского «Динамо». До конца «регулярки» «Спартаку» осталось сыграть дома с ЦСКА и в гостях - с «Динамо» столичным.

Урвльцы с 80 очками остались шестыми на Востоке, досрочно гарантировав себе участие в плей-офф.