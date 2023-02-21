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44 сэйва Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Питтсбург»

Российский вратарь был признан второй звездой матча.
21 февраля 2023 08:37
автор: Александр Евграфов

«Нью-Йорк Айлендерс» победили «Питтсбург пингвинз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

В составе «островитян» дубль на счету Брока Нельсона (26-я и 60-я минута), по шайбе забросили Бо Хорват (49) и Андерс Ли (51). У «Пингвинз» отличились Джейк Гюнцель (7) и Джейсон Закер (33).

Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 44 броска из 46, нанесенных по его воротам, и был признан второй звездой матча.

В конце второго периода на площадке завязалась массовая драка, в которой принял участие и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Судьи приняли решение удалить на две минуты всех полевых игроков, находящихся на площадке. Джейсон Закер и Росс Джонстон получили еще по 10 минут штрафа.

«Айлендерс» набрали 65 очков и занимают седьмое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 63 очками находится на девятой строчке.

источник: «Советский спорт»
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