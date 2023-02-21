Вратарь «Флориды» Бобровский повторил рекорд Набокова по числу побед в НХЛ

Хоккеисты «Флориды Пантерз» победили «Анахайм Майти Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Санрайзе завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Эрик Стаал (23-я минута), его брат Марк (38), а также Райан Ломберг (55) и Картер Верхеги (62). У гостей отличились Мэйсон Мактавиш (12), Фрэнк Ватрано (16) и российский защитник Дмитрий Куликов (53), также отметившийся результативной передачей.

Братья Стаал повторили достижение братьев Буре (Павла и Валерия) в истории клуба, которые в феврале 2002 года также отметились заброшенными шайбами в одном и том же матче.

Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 29 из 32 бросков. Для Бобровского эта победа стала 353-я в 629 матчах лиги. Он повторил рекорд своего соотечественника Евгения Набокова (провел 697 матчей в карьере) по числу побед в регулярном чемпионате НХЛ среди российских вратарей.

Ранее Бобровский выступал за «Филадельфию» и «Коламбус», дважды становился обладателем награды «Везина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ (2013, 2017).