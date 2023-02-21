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Российский вратарь «Айлендерс» Сорокин признан второй звездой дня в НХЛ

Голкипер отразил 44 из 46 бросков по воротам и помог своей команде победить.
21 февраля 2023 10:11
автор: Александр Евграфов

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте лиги.

Он отразил 44 из 46 бросков по своим воротам и помог «Айлендерс» победить «Питтсбург Пингвинз».

Первой звездой дня стал нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, на счету которого дубль в победном матче с «Оттавой Сенаторз» (3:1).

Третье звездой признан вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, который отразил 50 из 51 броска в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», завершившийся победой «Виннипега» - 4:1. Хеллебайк также был назван первой звездой матча.

источник: «Советский спорт»
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Голкипер отразил 44 из 46 бросков по воротам и помог своей команде победить.
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