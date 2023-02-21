НХЛ оценила сэйв Сорокина в матче против «Питтсбурга»

Пресс-служба НХЛ по достоинству оценила невероятный сэйв российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз».

«Илья Сорокин вступает в борьбу за спасение года!», - говорится в сообщении.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «островитян», в составе которых дубль на счету Брока Нельсона (26-я и 60-я минута), по шайбе забросили Бо Хорват (49) и Андерс Ли (51). У «Пингвинз» отличились Джейк Гюнцель (7) и Джейсон Закер (33).

Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 44 броска из 46, нанесенных по его воротам, и был признан второй звездой матча.

В конце второго периода на площадке завязалась массовая драка, в которой принял участие и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Судьи приняли решение удалить на две минуты всех полевых игроков, находящихся на площадке. Джейсон Закер и Росс Джонстон получили еще по 10 минут штрафа.

«Айлендерс» набрали 65 очков и занимают седьмое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 63 очками находится на девятой строчке.