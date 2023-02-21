Игрок «Металлурга» Голдобин пожертвовал миллион рублей детской хоккейной команде

В начале декабря БК Фонбет вручила Голдобину сертификат на благотворительность за победу в конкурсе «Эффектный буллит» в рамках Фонбет Недели звезд хоккея, которая проходила в Челябинске. После тщательного выбора адресата помощи Николай выбрал детскую команду по следж-хоккею из Магнитогорска «Огни Магнитки». Эта команда появилась в 2021 году благодаря победе в конкурсе проектов развития детско-юношеского следж-хоккея «Хоккей без барьеров».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Голдобин набрал 17+17 очков по системе гол плюс пас в 56 играх.