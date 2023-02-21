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Игрок «Металлурга» Голдобин пожертвовал миллион рублей детской хоккейной команде

27-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин пожертвовал один миллион рублей детской команде по следж-хоккею «Огни Магнитки». На эти средства будут закуплены сани для юных спортсменов.
Игрок «Металлурга» Голдобин пожертвовал миллион рублей детской хоккейной команде
21 февраля 2023 13:01
автор: Сергей Иванов
автор фото: Предоставлено БК Фонбет

В начале декабря БК Фонбет вручила Голдобину сертификат на благотворительность за победу в конкурсе «Эффектный буллит» в рамках Фонбет Недели звезд хоккея, которая проходила в Челябинске. После тщательного выбора адресата помощи Николай выбрал детскую команду по следж-хоккею из Магнитогорска «Огни Магнитки». Эта команда появилась в 2021 году благодаря победе в конкурсе проектов развития детско-юношеского следж-хоккея «Хоккей без барьеров».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Голдобин набрал 17+17 очков по системе гол плюс пас в 56 играх.

источник: «Советский спорт»
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Игрок «Металлурга» Голдобин пожертвовал миллион рублей детской хоккейной команде
Игрок «Металлурга» Голдобин пожертвовал миллион рублей детской хоккейной команде
27-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин пожертвовал один миллион рублей детской команде по следж-хоккею «Огни Магнитки». На эти средства будут закуплены сани для юных спортсменов.
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