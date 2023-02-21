Дыбленко рассказал, какие задачи будет решать ЦСКА в матче со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда сыграет с московским «Спартаком».

«Завтра против нас выйдет настроенная команда, которая готова умереть на льду. Они хотят залезть в плей-офф, готовы биться. Завтра будет очень тяжелый матч, к которому нужно подготовиться.

Мы же профессионалы, настраиваемся также. Нельзя просто выйти и поиграть в хоккей, если ты уже в плей-офф. У каждого есть свои личные задачи и плюс командные. Никто не отменял очки в турнирную таблицу, нужно быть максимально высоко. Нужно показать свою силу, улучшать нашу игру до плей-офф. Потом уже будет некогда этим заниматься», - приводит слова хоккеиста клубная пресс-служба армейцев.

Напомним, ЦСКА с 90 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Однако в случае неблагоприятных исходов в оставшихся трех встречах армейцы могут упасть на четвертую строчку.

«Спартак» расположился на девятой позиции и уступает одно очко минскому «Динамо» в борьбе за выход в плей-офф Кубка Гагарина. Москвичам осталось провести две встречи: после ЦСКА их ожидает еще одно столичное дерби с «Динамо».