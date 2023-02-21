Главный тренер «Миннесоты» Эвасон указал звену Капризова на его ошибки

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон объяснил, в чем, на его взгляд, заключается проблема звена Кирилла Капризова.

«Мы выпустили их звено в матче с «Далласом», потому что думали, что они слишком рано попытаются начать атаку. Еще до того, как мы вошли в чужую зону. Дело не только в Кирилле, а именно в этом звене. Это их заслуга, они усердно стараются, но они пытались начать атаку в зоне защиты, плетя узоры в своей или средней зоне.

Мы попросили их просто дойти до чужих ворот, чтобы уже в чужой зоне показать свои способности, чтобы забивать и проявлять творческий подход в зоне атаки. Я думаю, что они проделали отличную работу с матче с «Нэшвиллом», - приводит слова специалиста американская пресса.

Напомним, встреча с «Нэшвиллом» завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Капризов оформил дубль и был признан первой звездой матча. Еще по одной шайбе забросили Брэндон Дюхайм и Райан Хартманн.

Гости ответили точными бросками Томаса Новака, Романа Йоси и Нино Нидеррайтера.

«Миннесота» набрала 65 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, претендуя на попадание в плей-офф Кубка Стэнли.

«Нэшвилл» с 58 очками остался на десятой позиции.