Гашек в очередной раз обвинил НХЛ в допуске россиян до участия в матчах

Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек снова выступил с критикой руководства НХЛ за отказ от отстранения российских хоккеистов.

«Да, я виню НХЛ в том, что она позволила играть гражданам России, включая Овечкина. При этом они посвящают огромное количество рекламы России. НХЛ должна заплатить за это», - написал ветеран в своем твиттере.

Добавим, ранее Гашек разослал обращения в различные международные спортивные федерации, призывая отстранить россиян от участия в турнирах.

Недавно в МОК заявили, что рассмотрят вопрос об участии российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, однако сразу несколько стран пообещали бойкотировать соревнования в случае положительного решения.