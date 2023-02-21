«Трактор» одолел минское «Динамо» в серии буллитов

«Трактор» на чужой площадке оказался сильнее минского «Динамо» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 2:2. За гостей шайбы забросили Максим Шабанов (6-я минута) и Никита Тертышный (15). Хозяева льда ответили голами Никиты Зоркина (37) и Романа Горбунова (58).

Овертайм прошел без заброшенных шайб. В серии буллитов удачнее оказались «трактористы».

Таким образом, челябинская команда поднимается на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков после 66 матчей. Белорусский коллектив располагается на восьмом месте на Западе, имея в своем активе 66 очков после 67 встреч.

Добавим, что 24 февраля «Трактор» отправится в гости к «Автомобилисту», 25 февраля минское «Динамо» сыграет на выезде с «Витязем».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо »(Минск) – «Трактор» (Челябинск) – 3:2 Б (0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 2:3)

Голы:

0:1 – Шабанов (Тертышный), 05:45

0:2 – Тертышный (Яруллин, Ткачев), 14:00

1:2 – Зоркин (Козун, Пакетт), 36:05

2:2 – Горбунов (Душак), 57:23 (бол.)

2:3 – Ткачев (буллит)

Вратари: Шостак – Мыльников