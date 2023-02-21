Дубль Яшкина принес СКА победу над «Куньлунем» в матче КХЛ  

Хоккеисты СКА дома разгромили «Куньлунь» (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что за домашний хоккейный клуб дублем отличился Дмитрий Яшкин (17-я и 45-я минуты), по шайбе забросили Владислав Цицюра (17), Александр Волков (29), Михаил Воробьев (30), Дамир Жафяров (31) и Никита Гусев (51). Гости ответили голами Девина Броссо (37) и Райна Спроула (47).

Таким образом, петербургская команда по-прежнему лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 103 очка после 67 матчей. Клуб из Пекина располагается на десятой строчке, имея в своем активе 49 очков после 66 проведенных игр.

Добавим, что 23 февраля СКА сыграет на выезде с «Сочи», 24 февраля «Куньлунь» отправится в гости к «Нефтехимику».

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – «Куньлунь» (Пекин) – 7:2 (2:0, 3:1, 2:2)

Голы:

1:0 – Яшкин (Хуснутдинов, Ожиганов), 16:10

2:0 – Цицюра (Гребенщиков, Попугаев), 16:23

3:0 – Волков (Хуснутдинов, Яшкин), 28:49

4:0 – Воробьев (Никишин), 29:36

5:0 – Жафяров (Кетов), 30:00

5:1 – Броссо (Сомерби), 36:16

6:1 – Яшкин (Гусев, Рукавишников), 44:13

6:2 – Спроул (Челиос, Локхарт), 46:29 (бол.)

7:2 – Гусев (буллит), 50:03