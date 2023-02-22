Передачи Кучерова, Сергачева и Наместникова помогли «Тампе» разгромить «Анахайм»

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромили «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев площадки.

Российские хоккеисты «Тампы» Михаил Сергачев, Никита Кучеров и Владислав Наместников отметились по голевой передаче, а голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска из 25.

В составе победителей шайбы забросили Николас Пол (28-я минута), Росс Колтон (30), Энтони Сирелли (31), Зак Богосян (34), Брэйден Пойнт (42) и Кори Перри (43). У «Анахайма» шайба на счету Райана Строума (47).

«Тампа» с 56 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 41 очком замыкает турнирную таблицу на Западе.