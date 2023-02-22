Нападающий «Каролины» Свечников признан первой звездой матча против «Сент-Луиса»

Дубль и голевая передача российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова помогли команде победить «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Свечников был признан первой звездой матча. Второй звездой матча стал голкипер «Харрикейнз» Фредерик Андерсен, который отразил 35 бросков из 36. Третьей звездой – форвард «Каролины» Сет Джарвис, набравший 3 очка (1 гол и 2 передачи).

«Каролина» набрала 84 очка и идет на втором месте в Восточной конференции, у «Сент-Луиса» 55 очков и 11-е место на Западе.