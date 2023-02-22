Макдэвид оформил дубль в матче с «Филадельфией» и превзошел рекорд Кросби в НХЛ

Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» победили «Филадельфию Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2 и прервали четырехматчевую серию поражений.

В составе победителей дубль оформил Коннор Макдэвид (53-я, 58-я минуты), на его счету результативная передача, также отличились Тайсон Бэрри (20) и Леон Драйзайтль (47). У гостей шайбы забросили Ноа Кейтс (11) и Оуэн Типпетт (32).

Макдэвид набрал 802 очка (283+519) в 545 матчах регулярного чемпионата. Это стало новым рекордом скорости достижения отметки в 800 очков среди действующих игроков. Ранее это достижение принадлежало капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, которому для этого потребовалась 571 игра.

«Эдмонтон» с 70 очками идет на шестом месте в Западной конференции, у «Филадельфии» 56 очков и 14-е место на Востоке.