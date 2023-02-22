Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» победили «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей дубль оформил Райан Хартман (21-я и 56-я минуты). На счету Кирилла Капризова голевая передача. У «Лос-Анджелеса» голом отметился Анже Копитар (60).

«Миннесота» набрала 67 очков и занимает восьмое место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 71 очком на четвертом месте там же.