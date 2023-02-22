Дубль Кузьменко не помог «Ванкуверу» избежать поражения от «Нэшвилла»

Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз». Встреча, которая состоялась в Нэшвилле, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 5:4.

В составе победителей шайбы в основное время забросили Коул Смит (5-я минута), Филип Томасино (28), Нино Нидеррайтер (40) и Микаэль Гранлунд (48).

У «Ванкувера» дубль на счету россиянина Андрея Кузьменко (33, 60), также голами отметились Шелдон Дрис (40) и Конор Гарланд (59). В серии буллитов точнее оказались хозяева площадки, а Кузьменко не реализовал свою попытку. Победную шайбу в серии забросил форвард «Нэшвилла» Мэтт Дюшейн.

«Хищники» набрали 60 очков и занимают 10-е место в Западной конференции, «Ванкувер» с 49 очками на 12-м месте там же.