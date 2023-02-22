Нападающий «Торонто» Марнер отметил игру российского вратаря Самсонова

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер отметил игру российского вратаря Ильи Самсонова в матче с «Баффало», который завершился со счетом 6:3 в пользу канадской команды.

Россиянин отразил 29 из 32 бросков по воротам.

«У нас был хороший матч, мы не позволили сопернику создавать много моментов у наших ворот. Но, когда это у нас не получалось, Сэмми (Самсонов), как обычно сделал для нас несколько нереальных сэйвов», - цитирует Марнера сайт НХЛ.

Марнер был признан второй звездой матча, в котором сделал пять голевых передач, повторив достижение 1977 года, установленное шведским нападающим «Торонто» Борье Сальмингом.