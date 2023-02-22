Дубль Голубева помог «Сибири» обыграть «Барыс» в матче КХЛ

«Сибирь» на своей площадке оказалась сильнее «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу новосибирского клуба.

В составе победителей дубль оформил Денис Голубев. Также по одному разу отличились Тревор Мерфи и Владимир Бутузов. Казахтанцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Никиты Михайлиса и Егора Петухова.

Таким образом, «Сибирь» с 83 очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. «Барыс»находится на 11-й строчке, имея в своем активе 61 очко.