ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Авангард» в овертайме победил «Локомотив», Буше оформил дубль

Игра состоялась в Омске.
22 февраля 2023 19:02

«Авангард» на своей площадке оказался сильнее «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу омского клуба.

В составе победителей дубль оформил Рид Буше. Также по одному разу отличились Иван Телегин и Корбан Найт. Ярославцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Дениса Алексеева, Максима Шалунова и Максима Березкина.

Таким образом, «Авангард» с 83 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Локомотив» находится на второй строчке Запада, имея в своем активе 90 очков.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Две шайбы Пустозерова помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Автомобилист» в матче КХЛ
Встреча прошла в Екатеринбурге.
22.02.2023 19:13
Хоккей
«Авангард» в овертайме победил «Локомотив», Буше оформил дубль
Игра состоялась в Омске.
22.02.2023 19:02
Хоккей
Дубль Голубева помог «Сибири» обыграть «Барыс» в матче КХЛ
Встреча прошла в Новосибирске.
22.02.2023 18:06
Хоккей
Нападающий «Торонто» Марнер отметил игру российского вратаря Самсонова
В матче с «Баффало» на счету канадца пять голевых передач.
22.02.2023 11:20
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Дубль Кузьменко не помог «Ванкуверу» избежать поражения от «Нэшвилла»
В серии буллитов россиянин не смог реализовать свою попытку.
22.02.2023 09:47
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»
Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»
На счету россиянина в этом сезоне 33 заброшенные шайбы и 34 голевые передачи.
22.02.2023 09:40
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Макдэвид оформил дубль в матче с «Филадельфией» и превзошел рекорд Кросби в НХЛ
Макдэвид оформил дубль в матче с «Филадельфией» и превзошел рекорд Кросби в НХЛ
Нападающий быстрее всех преодолел отметку в 800 очков.
22.02.2023 08:57
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Нападающий «Каролины» Свечников признан первой звездой матча против «Сент-Луиса»
Нападающий «Каролины» Свечников признан первой звездой матча против «Сент-Луиса»
На счету россиянина дубль и голевая передача.
22.02.2023 08:34
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Передачи Кучерова, Сергачева и Наместникова помогли «Тампе» разгромить «Анахайм»
Передачи Кучерова, Сергачева и Наместникова помогли «Тампе» разгромить «Анахайм»
Вратарь Василевский отразил 24 из 25 бросков.
22.02.2023 08:28
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Дубль Яшкина принес СКА победу над «Куньлунем» в матче КХЛ  
Встреча между хоккейными клубами состоялась в «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге. 
21.02.2023 21:44
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика