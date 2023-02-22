«Авангард» в овертайме победил «Локомотив», Буше оформил дубль

«Авангард» на своей площадке оказался сильнее «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу омского клуба.

В составе победителей дубль оформил Рид Буше. Также по одному разу отличились Иван Телегин и Корбан Найт. Ярославцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Дениса Алексеева, Максима Шалунова и Максима Березкина.

Таким образом, «Авангард» с 83 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Локомотив» находится на второй строчке Запада, имея в своем активе 90 очков.