Две шайбы Пустозерова помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Автомобилист» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» на выезде оказался сильнее «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу уфимского клуба.

В составе победителей дубль оформил Алексей Пустозеров. Также один раз отличился Данил Башкиров. Екатеринбуржцы ответили заброшенной шайбой в исполнении Брукса Мэйсека.

Таким образом, «Салават Юлаев» с 82 очками поднялся на четвертую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. «Автомобилист» опустился на пятую строчку, имея в своем активе 81 очков.