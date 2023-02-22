«Папа дал мне все»: Овечкин впервые высказался о смерти отца

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дал комментарий клубной пресс-службе после возвращения в команду.

Напомним, форвард уезжал в Россию из-за смерти отца, Михаила Овечкина, который скончался 15 февраля на 72-м году жизни.

«Все мои партнеры по команде оказывают мне полную поддержку. В семье мы стараемся поддерживать друг друга. Моя мама сейчас здесь, мой брат прилетит в следующем месяце. Они останутся со мной. Мы постараемся быть вместе в этот трудный момент жизни.

Сейчас я постараюсь от всего отвлечься, поставить мой разум в другое положение, получить энергию от своей команды. Это трудная ситуация для моей семьи, но я счастлив сейчас, что вернулся (на лед), увидел парней, их улыбки. Это другая атмосфера в отличии от той, которая была у меня в последние дни. Папа дал мне все свое здоровье, все свое время. Он путешествовал со мной по всему миру, был на каждой тренировке, если появлялась возможность. У него было хорошее чувство юмора, он понимал людей. Мы будем скучать по его улыбке, его энергии», – заявил Александр.

Ранее сообщалось, что отец Овечкина еще в середине января был госпитализирован с обострением расслаивающейся аневризмы, а на обследовании у него обнаружили злокачественное новообразование, после чего он был переведен в профильную больницу.