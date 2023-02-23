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«Айлендерс» обыграли «Виннипег», Сорокин отразил 25 бросков

Встреча прошла на льду «UBS Арены» в Нью-Йорке.
23 февраля 2023 08:20

«Айлендерс» оказались сильнее «Виннепега» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ньюйоркцев.

В составе победителей отличились Себастьян Ахо и Симон Хольмстрем. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 25 бросков из 26.

«Джетс» ответили заброшенной шайбой в исполнении Николая Элерса.

В следующем матче «Айлендерс» примут дома «Лос-Анджелес», а «Виинепег» сыграет у себя на стадионе с «Колорадо». Оба противостояния состоятся 25 февраля.

источник: «Советский спорт»
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