«Айлендерс» обыграли «Виннипег», Сорокин отразил 25 бросков

«Айлендерс» оказались сильнее «Виннепега» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ньюйоркцев.

В составе победителей отличились Себастьян Ахо и Симон Хольмстрем. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 25 бросков из 26.

«Джетс» ответили заброшенной шайбой в исполнении Николая Элерса.

В следующем матче «Айлендерс» примут дома «Лос-Анджелес», а «Виинепег» сыграет у себя на стадионе с «Колорадо». Оба противостояния состоятся 25 февраля.