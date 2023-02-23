Голевая передача Гурьянова не помогла «Далласу» победить «Чикаго»

«Чикаго» на выезде оказался сильнее «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Блэкхокс».

В составе победителей по дублю оформили Макс Доми и Патрик Кейн. «Старз» ответили заброшенными шайбами в исполнении Тайлера Сегина, Джейми Бенна и Джейсона Робертсона. Российский форвард Денис Гурьянов сделал одну результативную пас.

В следующем матче «Чикаго» отправится в гости к «Сан-Хосе», а «Даллас» сыграет на выезде с «Вегасом». Оба противостояния состоятся 26 февраля.