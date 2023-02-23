«Амур» проиграл «Адмиралу» и лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» – «Амур» завершился в пользу хозяев – 2:0.

В их составе отличились Юрий Паутов и Артем Гареев, а Никита Серебряков оформил «сухарь».

Таким образом, «Адмирал» набрал 75 очков и занимает 7-е место на «Востоке». У «Амура» – 67 очков и 10-я позиция. Уступив в сегодняшней встрече, дальневосточный клуб лишился шансов на выход в плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» – «Амур» – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 – 10 Паутов (Червены, Корбит)

2:0 – 60 Гареев (Червены)