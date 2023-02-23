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СКА вырвал победу у «Сочи» в овертайме

Все решил точный бросок Игоря Ожиганова.
23 февраля 2023 15:37
автор: Артур Гичунцев

СКА обыграл «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время встречи завершилось со счетом 5:5, а в овертайме сильнее оказались питерцы – 6:5. Автором решающего броска стал Игорь Ожиганов.

Отметим, что СКА уступал по ходу поединка со счетом 2:5, но сумел выправить ситуацию и перевести игру в овертайм.

Таким образом, команда Романа Ротенберга завершила свое выступление в этом сезоне, став обладателем Кубка Континента.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» – СКА – 5:6 ОТ (2:1, 1:1, 2:3, 0:1)

Голы:

1:0 – 4 Петьков (Ващенко)

1:1 – 10 Гусев (Фальковский, Яшкин)

2:1 – 12 Петьков (Хафизов, Николаев)

2:2 – 29 Гребенщиков (Цицюра)

3:2 – 33 Тянулин (Хафизов)

4:2 – 42 Тянулин (Мичков)

5:2 – 47 Хафизов (Галенюк, Николаев)

5:3 – 51 Яшкин (Камалов, Рукавишников)

5:4 – 55 Яшкин (Никишин, Гусев)

5:5 – 59 Волков (Гусев, Воробьев)

5:6 – 63 Ожиганов (Никишин)

источник: «Советский спорт»
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