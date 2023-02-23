СКА вырвал победу у «Сочи» в овертайме

СКА обыграл «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время встречи завершилось со счетом 5:5, а в овертайме сильнее оказались питерцы – 6:5. Автором решающего броска стал Игорь Ожиганов.
Отметим, что СКА уступал по ходу поединка со счетом 2:5, но сумел выправить ситуацию и перевести игру в овертайм.
Таким образом, команда Романа Ротенберга завершила свое выступление в этом сезоне, став обладателем Кубка Континента.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» – СКА – 5:6 ОТ (2:1, 1:1, 2:3, 0:1)
Голы:
1:0 – 4 Петьков (Ващенко)
1:1 – 10 Гусев (Фальковский, Яшкин)
2:1 – 12 Петьков (Хафизов, Николаев)
2:2 – 29 Гребенщиков (Цицюра)
3:2 – 33 Тянулин (Хафизов)
4:2 – 42 Тянулин (Мичков)
5:2 – 47 Хафизов (Галенюк, Николаев)
5:3 – 51 Яшкин (Камалов, Рукавишников)
5:4 – 55 Яшкин (Никишин, Гусев)
5:5 – 59 Волков (Гусев, Воробьев)
5:6 – 63 Ожиганов (Никишин)