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Овечкин примет участие в матче против «Анахайма»

Россиянин вернулся после краткосрочного отпуска в связи с болезнью и смерти его отца.
23 февраля 2023 20:12
автор: Александр Евграфов

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» сыграет в матче регулярного сезона НХЛ с «Анахайм Дакс», сообщают американские журналисты.

По данным Тарика Эль-Башира, решение о заявке Овечкина уже принято. В середине февраля 37-летний форвард покинул столичный клуб, взяв кратковременный отпуск в связи с болезнью его отца. На следующий день после прибытия Овечкина в Россию стало известно, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни.

После 59 матчей «Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В текущем сезоне Овечкин в 54 матчах набрал 54 очка, забросив 32 шайбы и отдав 22 результативные передачи.

Игра с «Анахаймом» начнется 24 февраля в 3 часа ночи по московскому времени.

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Овечкин примет участие в матче против «Анахайма»
Россиянин вернулся после краткосрочного отпуска в связи с болезнью и смерти его отца.
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