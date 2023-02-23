Овечкин примет участие в матче против «Анахайма»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» сыграет в матче регулярного сезона НХЛ с «Анахайм Дакс», сообщают американские журналисты.

По данным Тарика Эль-Башира, решение о заявке Овечкина уже принято. В середине февраля 37-летний форвард покинул столичный клуб, взяв кратковременный отпуск в связи с болезнью его отца. На следующий день после прибытия Овечкина в Россию стало известно, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни.

После 59 матчей «Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В текущем сезоне Овечкин в 54 матчах набрал 54 очка, забросив 32 шайбы и отдав 22 результативные передачи.

Игра с «Анахаймом» начнется 24 февраля в 3 часа ночи по московскому времени.