«Вашингтон» уступил «Айлендерс» в первом матче после возвращения Овечкина

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду уступил «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Исак Лундестрем, Трой Терри, Якоб Силфверберг и Дерек Грант. Хозяева ответили точными бросками Ти Джея О'Ши в большинстве и Ника Дженсена.

Отметим, что этот матч стал первым для Александра Овечкина после того, как он улетал в Россию в связи со смертью своего отца Михаила.

Никто из россиян не смог отметиться результативными действиями.

«Островитяне» набрали 67 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Вашингтон» с 62 расположился на 11-й позиции.