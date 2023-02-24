ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хет-трик Томпсона и шайба Любушкина в меньшинстве принесли победу «Баффало» над «Тампой»

Команды забросили 11 шайб на двоих.
24 февраля 2023 09:08
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на выезде обыграл в овертайме «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу гостей, в составе которых хет-триком отметился Тэйдж Томпсон, одну из своих шайб забросивший в большинстве. Еще по разу отличились Земгус Гиргенсонс и Джек Куинн, а победу «клинкам» принес Илья Любушкин, отличившийся в меньшинстве в овертайме.

Хозяева ответили точными бросками Стивена Стэмкоса с передачи Никиты Кучерова, Виктора Хедмана, Брэйдена Пойнта, Энтони Сирелли и Росса Колтона, также воспользовавшегося численным преимуществом.

«Баффало» набрал 62 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Тампа» с 76 очками расположилась на пятой позиции.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Кузьменко помог «Ванкуверу» победить «Сент-Луис», Торопченко, Бучневич и Барбашев набрали очки
Судьба встречи решилась в овертайме.
24.02.2023 09:30
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Хет-трик Томпсона и шайба Любушкина в меньшинстве принесли победу «Баффало» над «Тампой»
Команды забросили 11 шайб на двоих.
24.02.2023 09:08
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Капризова принесла «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
«Дикари» решили все вопросы уже в первом периоде.
24.02.2023 08:48
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Вашингтон» уступил «Айлендерс» в первом матче после возвращения Овечкина
Капитан «столичных» провел неудачный матч после смерти своего отца.
24.02.2023 08:25
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Орлов может быть обменян из «Вашингтона» в другой клуб
В связи с этим хоккеист был исключен из заявки на матч с «Анахаймом».
24.02.2023 01:39
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Овечкин примет участие в матче против «Анахайма»
Россиянин вернулся после краткосрочного отпуска в связи с болезнью и смерти его отца.
23.02.2023 20:12
Хоккей
автор: Александр Евграфов
СКА вырвал победу у «Сочи» в овертайме
Все решил точный бросок Игоря Ожиганова.
23.02.2023 15:37
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Амур» проиграл «Адмиралу» и лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ
Встреча завершилась со счетом 0:2.
23.02.2023 12:21
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Сорокин вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ
В матче с «Виннипегом» (2:1) россиянин оформил 25 сэйвов.
23.02.2023 10:32
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Оттава» обменяла Зайцева в «Чикаго»
Соглашение составлено по схеме «Futureconsiderations».
23.02.2023 08:50
Хоккей
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика