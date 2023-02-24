Хет-трик Томпсона и шайба Любушкина в меньшинстве принесли победу «Баффало» над «Тампой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на выезде обыграл в овертайме «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу гостей, в составе которых хет-триком отметился Тэйдж Томпсон, одну из своих шайб забросивший в большинстве. Еще по разу отличились Земгус Гиргенсонс и Джек Куинн, а победу «клинкам» принес Илья Любушкин, отличившийся в меньшинстве в овертайме.

Хозяева ответили точными бросками Стивена Стэмкоса с передачи Никиты Кучерова, Виктора Хедмана, Брэйдена Пойнта, Энтони Сирелли и Росса Колтона, также воспользовавшегося численным преимуществом.

«Баффало» набрал 62 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Тампа» с 76 очками расположилась на пятой позиции.