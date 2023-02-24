Кузьменко помог «Ванкуверу» победить «Сент-Луис», Торопченко, Бучневич и Барбашев набрали очки

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на выезде переиграл «Сент-Луис Блюз».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в поьзу гостей, в составе которых отличились Ти Джей Миллер в меньшинстве, Андрей Кузьменко и Элиас Петтерссон.

Хозяева по ходу матча вели 2:0 стараниями Алексея Торопченко, реализовавшего численное преимущество, и Тайлера Такера, однако пропустили трижды и проиграли.

Павел Бучневич и Иван Барбашев отметились результативными передачами.

«Ванкувер» набрал 51 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Блюзмены» с 56 очками расположились строчкой выше.