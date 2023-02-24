«Это бизнес»: Овечкин прокомментировал обмен Орлова в «Бостон»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал обмен защитника Дмитрия Орлова и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон Брюинз».

«Это грустно. Отличные товарищи по команде, хорошие друзья, хорошие игроки. Это тяжело… это бизнес, это жизнь, поэтому я желаю им удачи, мы должны двигаться дальше», - приводит слова хоккеиста зарубежная пресса.

Добавим, что контракт Орлова с «Вашингтоном» заканчивался в 2023 году. «Бостон» с 93 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

В активе «Вашингтона» 62 очка и 11-я строчка.