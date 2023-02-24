ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Это бизнес»: Овечкин прокомментировал обмен Орлова в «Бостон»

Также к «Брюинз» присоединился Гарнет Хэтэуэй.
«Это бизнес»: Овечкин прокомментировал обмен Орлова в «Бостон»
24 февраля 2023 11:21

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал обмен защитника Дмитрия Орлова и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон Брюинз».

«Это грустно. Отличные товарищи по команде, хорошие друзья, хорошие игроки. Это тяжело… это бизнес, это жизнь, поэтому я желаю им удачи, мы должны двигаться дальше», - приводит слова хоккеиста зарубежная пресса.

Добавим, что контракт Орлова с «Вашингтоном» заканчивался в 2023 году. «Бостон» с 93 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

В активе «Вашингтона» 62 очка и 11-я строчка.

Это интересно:
«Это бизнес»: Овечкин прокомментировал обмен Орлова в «Бостон»
«Это бизнес»: Овечкин прокомментировал обмен Орлова в «Бостон»
Также к «Брюинз» присоединился Гарнет Хэтэуэй.
24.02.2023 11:21
Хоккей
«Вашингтон» обменял Орлова и Хэтэуэя в «Бостон»
Контракт россиянина с клубом истекал по окончании текущего сезона.
24.02.2023 09:59
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кузьменко помог «Ванкуверу» победить «Сент-Луис», Торопченко, Бучневич и Барбашев набрали очки
Кузьменко помог «Ванкуверу» победить «Сент-Луис», Торопченко, Бучневич и Барбашев набрали очки
Судьба встречи решилась в овертайме.
24.02.2023 09:30
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Хет-трик Томпсона и шайба Любушкина в меньшинстве принесли победу «Баффало» над «Тампой»
Команды забросили 11 шайб на двоих.
24.02.2023 09:08
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Капризова принесла «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
«Дикари» решили все вопросы уже в первом периоде.
24.02.2023 08:48
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Вашингтон» уступил «Айлендерс» в первом матче после возвращения Овечкина
«Вашингтон» уступил «Айлендерс» в первом матче после возвращения Овечкина
Капитан «столичных» провел неудачный матч после смерти своего отца.
24.02.2023 08:25
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Орлов может быть обменян из «Вашингтона» в другой клуб
В связи с этим хоккеист был исключен из заявки на матч с «Анахаймом».
24.02.2023 01:39
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Овечкин примет участие в матче против «Анахайма»
Россиянин вернулся после краткосрочного отпуска в связи с болезнью и смерти его отца.
23.02.2023 20:12
Хоккей
автор: Александр Евграфов
СКА вырвал победу у «Сочи» в овертайме
Все решил точный бросок Игоря Ожиганова.
23.02.2023 15:37
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Амур» проиграл «Адмиралу» и лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ
Встреча завершилась со счетом 0:2.
23.02.2023 12:21
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика