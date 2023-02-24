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«Салават Юлаев» победил «Сибирь» и обошел ее в турнирной таблице КХЛ

Команды играли за промежуточное третье место Восточной конференции.
24 февраля 2023 14:55
автор: Максим Скороходов

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» со счетом 3:1.

На шайбы хоккеистов башкирской команды Николая Кулемина (1-я минута), Данила Башкирова (9), Александра Хмелевского, реализовавшего численное большинство (27), хозяева льда ответили голом Антона Назаревича (39).

Уфимцы набрали 84 очка и поднялись на третье место в Восточной конференции, где новосибирцы, оставшись с 83 очками, опустились на четвертую позицию.

«Сибирь» завершит регулярный чемпионат домашним матчем с «Автомобилистом», «Салават Юлаев» - выездной игрой против «Металлурга». Обе игры состоятся 26 февраля.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Голы:
0:1 – Кулемин (Кадейкин, Коледов), 00:16
0:2 – Башкиров (Пустозеров, Мерфи), 08:48
0:3 – Хмелевски (Шмелев, Науменков), 26:13 (Бол.)
1:3 – Назаревич (Шаров, Пьянов), 38:51

источник: «Советский спорт»
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