«Салават Юлаев» победил «Сибирь» и обошел ее в турнирной таблице КХЛ

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» со счетом 3:1.
На шайбы хоккеистов башкирской команды Николая Кулемина (1-я минута), Данила Башкирова (9), Александра Хмелевского, реализовавшего численное большинство (27), хозяева льда ответили голом Антона Назаревича (39).
Уфимцы набрали 84 очка и поднялись на третье место в Восточной конференции, где новосибирцы, оставшись с 83 очками, опустились на четвертую позицию.
«Сибирь» завершит регулярный чемпионат домашним матчем с «Автомобилистом», «Салават Юлаев» - выездной игрой против «Металлурга». Обе игры состоятся 26 февраля.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Голы:
0:1 – Кулемин (Кадейкин, Коледов), 00:16
0:2 – Башкиров (Пустозеров, Мерфи), 08:48
0:3 – Хмелевски (Шмелев, Науменков), 26:13 (Бол.)
1:3 – Назаревич (Шаров, Пьянов), 38:51