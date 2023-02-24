ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Авангард» в овертайме обыграл «Торпедо» в матче КХЛ и поднялся на второе место на Востоке

Игра прошла в Омске.
24 февраля 2023 15:26
автор: Максим Скороходов

«Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Торпедо» со счетом 4:3 ОТ.

В составе омской команды забивали Иван Телегин (14-я минута), Наиль Якупов (26), Александр Дергачев (26) и Дамир Шарипзянов при снятом вратаре в овертайме (61).

У нижегородцев шайбы забросили Днеис Ян (20), Антон Сизов (45) и Сергей Гончарук в меньшинстве (58).

«Ястребы» набрали 85 очков и поднялись на второе место на Востоке. «Автозаводцы» остались с 90 очками четвертыми на Западе.

«Торпедо» завершит регулярный чемпионат гостевым матчем против «Трактора», «Авангард» - выездной встречей против «Ак Барса».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 4:3 ОТ (1:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы:
1:0 – Телегин (Чистяков, Береглазов), 13:50
1:1 – Ян (Конюшков), 19:28
2:1 – Якупов (Буше), 25:24
3:1 – Дергачев (Толчинский, Шарипзянов), 25:29
3:2 – Сизов (Конюшков), 44:07
3:3 - Гончарук (Коваленко), 57:24 (Мен.)
4:3 - Шарипзянов (Ткачев, Буше), 60:22

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Авангард» в овертайме обыграл «Торпедо» в матче КХЛ и поднялся на второе место на Востоке
Игра прошла в Омске.
24.02.2023 15:26
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Салават Юлаев» победил «Сибирь» и обошел ее в турнирной таблице КХЛ
Команды играли за промежуточное третье место Восточной конференции.
24.02.2023 14:55
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Это бизнес»: Овечкин прокомментировал обмен Орлова в «Бостон»
«Это бизнес»: Овечкин прокомментировал обмен Орлова в «Бостон»
Также к «Брюинз» присоединился Гарнет Хэтэуэй.
24.02.2023 11:21
Хоккей
«Вашингтон» обменял Орлова и Хэтэуэя в «Бостон»
Контракт россиянина с клубом истекал по окончании текущего сезона.
24.02.2023 09:59
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кузьменко помог «Ванкуверу» победить «Сент-Луис», Торопченко, Бучневич и Барбашев набрали очки
Кузьменко помог «Ванкуверу» победить «Сент-Луис», Торопченко, Бучневич и Барбашев набрали очки
Судьба встречи решилась в овертайме.
24.02.2023 09:30
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Хет-трик Томпсона и шайба Любушкина в меньшинстве принесли победу «Баффало» над «Тампой»
Команды забросили 11 шайб на двоих.
24.02.2023 09:08
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Капризова принесла «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
«Дикари» решили все вопросы уже в первом периоде.
24.02.2023 08:48
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Вашингтон» уступил «Айлендерс» в первом матче после возвращения Овечкина
«Вашингтон» уступил «Айлендерс» в первом матче после возвращения Овечкина
Капитан «столичных» провел неудачный матч после смерти своего отца.
24.02.2023 08:25
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Орлов может быть обменян из «Вашингтона» в другой клуб
В связи с этим хоккеист был исключен из заявки на матч с «Анахаймом».
24.02.2023 01:39
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Овечкин примет участие в матче против «Анахайма»
Россиянин вернулся после краткосрочного отпуска в связи с болезнью и смерти его отца.
23.02.2023 20:12
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика