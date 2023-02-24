«Авангард» в овертайме обыграл «Торпедо» в матче КХЛ и поднялся на второе место на Востоке

«Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Торпедо» со счетом 4:3 ОТ.
В составе омской команды забивали Иван Телегин (14-я минута), Наиль Якупов (26), Александр Дергачев (26) и Дамир Шарипзянов при снятом вратаре в овертайме (61).
У нижегородцев шайбы забросили Днеис Ян (20), Антон Сизов (45) и Сергей Гончарук в меньшинстве (58).
«Ястребы» набрали 85 очков и поднялись на второе место на Востоке. «Автозаводцы» остались с 90 очками четвертыми на Западе.
«Торпедо» завершит регулярный чемпионат гостевым матчем против «Трактора», «Авангард» - выездной встречей против «Ак Барса».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 4:3 ОТ (1:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы:
1:0 – Телегин (Чистяков, Береглазов), 13:50
1:1 – Ян (Конюшков), 19:28
2:1 – Якупов (Буше), 25:24
3:1 – Дергачев (Толчинский, Шарипзянов), 25:29
3:2 – Сизов (Конюшков), 44:07
3:3 - Гончарук (Коваленко), 57:24 (Мен.)
4:3 - Шарипзянов (Ткачев, Буше), 60:22