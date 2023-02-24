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«Трактор» победил «Автомобилист» и сохранил шанс на место в плей-офф КХЛ

Игра регулярного чемпионата прошла в Екатеринбурге.
24 февраля 2023 17:19
автор: Максим Скороходов

«Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Автомобилист» со счетом 5:1.

За команду Анвара Гатиятулина забивали дважды Никита Сошников (1-я и 24-я минуты), Михаил Горюеов-Рольгизер (13), Михаил Котляревский (23), Владимир Ткачев, реализовавший численное преимущество (55). У хозяев льда заброшенной шайбой в большинстве отличился Кертис Волк (52).

Челябинцы за тур до конца регулярного чемпионата занимают девятая место, не проходя в плей-офф по дополнительным показателям. Уральцы идут пятыми и не опустятся ниже шестого места.

«Трактор» завершит регулярный чемпионат домашним матчем против «Торпедо». «Автомобилист» - выездной игрой с «Сибирью», обе встречи состоятся 26 февраля.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Трактор» (Челябинск) - 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы:
0:1 – Сошников (Бывальцев), 00:15
0:2 – Горюнов-Рольгизер (Стась), 12:35
0:3 – Котляревский (Горюнов-Рольгизер, Стась), 22:38
0:4 – Сошников (Бурдасов, Шепелев), 23:57
1:4 - Волк (Мэйсек, Эберт), 51:44 (Бол.)
1:5 - Ткачев (Шабанов), 54:38 (Бол.)

источник: «Советский спорт»
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