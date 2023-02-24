«Трактор» победил «Автомобилист» и сохранил шанс на место в плей-офф КХЛ

«Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Автомобилист» со счетом 5:1.

За команду Анвара Гатиятулина забивали дважды Никита Сошников (1-я и 24-я минуты), Михаил Горюеов-Рольгизер (13), Михаил Котляревский (23), Владимир Ткачев, реализовавший численное преимущество (55). У хозяев льда заброшенной шайбой в большинстве отличился Кертис Волк (52).

Челябинцы за тур до конца регулярного чемпионата занимают девятая место, не проходя в плей-офф по дополнительным показателям. Уральцы идут пятыми и не опустятся ниже шестого места.

«Трактор» завершит регулярный чемпионат домашним матчем против «Торпедо». «Автомобилист» - выездной игрой с «Сибирью», обе встречи состоятся 26 февраля.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Трактор» (Челябинск) - 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы:

0:1 – Сошников (Бывальцев), 00:15

0:2 – Горюнов-Рольгизер (Стась), 12:35

0:3 – Котляревский (Горюнов-Рольгизер, Стась), 22:38

0:4 – Сошников (Бурдасов, Шепелев), 23:57

1:4 - Волк (Мэйсек, Эберт), 51:44 (Бол.)

1:5 - Ткачев (Шабанов), 54:38 (Бол.)