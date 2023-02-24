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«Барыс» завершил сезон домашним поражением от «Локомотива»

Команда из Казахстана заняла последнее место в Восточной конференции.
24 февраля 2023 18:48
автор: Максим Скороходов

«Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Локомотиву» со счетом 3:5.

У российской команды забивали дважды Максим Осипов (2-я и 27-я минуты), Павел Красковский (8), Сергей Андронов (28), Степан Никулин (45).

В составе клуба из Казахстана заброшенными шайбами отличились Самат Данияр (5), Дмитрий Шевченко в большинстве (35) и Михаил Рахманов (48).

Оба коллектива провели все 68 матчей в регулярном чемпионате. «Барыс» (61 очко) завершил сезон на последнем месте Востока. «Локомотив» (92 очка) идет вторым на Западе и ждет, как свои две последние игры сыграет ЦСКА (92). Ниже третьего место «железнодорожники» не упадут.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) - «Локомотив» (Ярославль) - 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Голы:
0:1 – Осипов (Полунин, Ильенко), 1:34
1:1 – Данияр (Михайлис, Гайтамиров), 4:18
1:2 – Красковский (Полунин, Черепанов), 7:07
1:3 – Осипов (Каюмов, Березкин), 26:13
1:4 – Андронов (Елесин), 27:44
2:4 – Шевченко (Михайлис, Вей), 34:27 (Бол.)
2:5 – Никулин (Иванов), 44:24
3:5 - Рахманов (Петухов), 47:14

источник: «Советский спорт»
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