«Сочи» одержал домашнюю победу над «Северсталью»

Хоккеисты «Сочи» на своем льду обыграли «Северсталь» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе хозяев шайбы забросили Артем Николаев, отличившийся на 4-й минуте встречи, а также Вадим Кудако (35), Василий Мачулин (43) и Данила Галенюк (48). Соперник ответил голами Никиты Макеева (17), Адама Лишки (51) и Даниила Вовченко (54).

Таким образом, сочинский клуб набрал 30 очков и остался на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Череповца идет седьмой (73 очка).

26 февраля «Сочи» у себя примет «Куньлунь», а «Северсталь» в тот же день дома сыграет с ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» – «Северсталь» (Череповец) – 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

Голы:

1:0 – Николаев (Завгородний), 03:44

1:1 – Макеев (Моисеев, Думбадзе), 16:34

2:1 – Кудако (Бабенко), 34:46

3:1 – Мачулин (Тянулин, Гараев), 42:04 (бол.)

4:1 – Галенюк (Гордин), 47:08

4:2 – Лишка (Вовченко, Думбадзе), 50:09

4:3 – Вовченко (Абросимов, Пресс), 53:09